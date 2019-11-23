Китайские журналисты рассказали, почему россиянки быстро стареют

Журналисты китайского портала Sohu уверены, что россиянки "стареют быстрее" китаянок из-за того, что слишком много времени посвящают семье, сообщает РИА "Новости".

"Русские женщины, по сравнению с китаянками, кажется, стареют немного быстрее", — говорится в материале. Предполагается, что это происходит из-за того, что россиянки после свадьбы не следят за своей внешностью и отдают себя семье.

Но и это не самый главный фактор. Утверждается, что на первом месте — генетика. "Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет", — отмечают в статье.

Кроме того, Россия находится в Северном полушарии, где постоянно холодно. Поэтому женщины привыкли к высококалорийной пище.

Однако, как подчеркивают китайские журналисты, ситуацию нельзя назвать непоправимой. "Всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни", — приходят к заключению в статье.