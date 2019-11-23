Путин рассказал о качествах лидера России и призвал "трясти и терзать" чиновников

Президент России Владимир Путин в субботу, 23 ноября, выступил на пленарном заседании XIX съезда партии "Единая Россия". Глава государства рассказал о целях и задачах лидера большой страны.

"Лидер это тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Статус правящей партии не в том чтобы править, а в том, чтобы служить. Служить народу", — подчеркнул Путин.

Если выделить в выступлении президента основные тезисы, то они будут выглядеть следующим образом:

несмотря на лидерство, "Единая Россия" не имеет права схалтурить, потому что "словоблуды и конъюнктурщики" сдадут не только партию, но и страну;

в партии должны "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо;

"Единая Россия" должна доказать, что партия является социальным лифтом;

россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство.

После выступления Путина проводили на работу аплодисментами. "У Владимира Владимировича график как всегда напряженный, поэтому давайте проводим президента", — обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев к присутствующим.

Съезд открылся на ВДНХ в пятницу, 22 ноября, и продлится два дня. Мероприятие посетят порядка двух тысяч участников, среди которых главы региональных отделений и общественных приемных партии, депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты и политологи.

"Повестка будет посвящена приоритетным задачам партии на ближайший период, внесению корректив в устав партии, изменениям в составе высшего совета и президиуме генерального совета "Единой России", — ранее сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, накануне Медведев обратился к партии "Единая Россия", председателем которой он является, с просьбой наладить работу с людьми на местном уровне. В пример он привел недавний резонансный случай, который произошел с ним 13 ноября в Алтайском крае. В этот день он посетил село Санниково, где пенсионерка "бросилась в ноги" с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения. "Но я же не могу дотянуться до всех. Поэтому работа должна вестись на всех уровнях", — отметил Медведев.

Буквально на следующий день после призыва Медведева единороссы в Барнауле обсудили налаживание контактов с людьми, чтобы впредь они "не вставали на колени".