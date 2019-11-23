Ремонт котла на ТЭЦ Ярового планируют завершить 24 ноября

Глава Ярового Виталий Самобочий на встрече с жителями города сказал, что завершить ремонт котла №9 на ТЭЦ планируется в воскресенье, 24 ноября, после чего приступят к его растопке, сообщает правительство Алтайского края.

"В данный момент один котел в работе. Принимаем меры, чтобы завершить ремонт на девятом котле, чтобы приступить к его растопке в следующие сутки", — отметил Самобочий.

Всего в городе 118 многоквартирных домов и 1222 индивидуальных жилых строения. Среди соцобъектов — медсанчать, общежитие колледжа, а также санаторий и профилакторий.

"Два раза в день мы проводим замеры температуры. Все детские сады и школы на сегодняшний день работают. В садах температура чуть ниже, чем в школах, где установлены пластиковые окна. В школах сегодня 17-21 градус, а в некоторых помещениях садов температура опускается до 14 градусов. Детей мы туда не пускаем, переводим их в более теплые группы в этих же детских садах, ставим обогреватели, доводим температуру до нормативной", — подчеркнул Самобочий.

Напомним, по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС. Соответствующий режим ввели в городе 20 ноября после того, как жители Ярового создали петицию, в которой умоляют власти региона вернуть ТЭЦ в собственность государства.

После этого Томенко в ходе аппаратного совещания 18 ноября отметил, что ситуация на ТЭЦ города Ярового находится на ежедневном контроле краевых властей.

По словам местных жителей, когда на улице было -27 градусов, в квартирах было примерно +13°С, а в классах некоторых образовательных учреждений было около +10 градусов. Также в городе небольшой запаса угля. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин рассказал, что в понедельник, 25 ноября, в Яровое прибудет уголь.