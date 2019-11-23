Жители многоквартирного дома превратили свой подъезд в тюремную клетку

Жители многоквартирного дома в Невинномысске Ставропольского края устали от шумных посиделок под окнами и решили обнести лавочки у подъезда огромной клеткой, пишет "Лента".

Жильцы из других подъездов тоже придумали способ защиты от хулиганов. Там лавочки просто убрали, а пенсионерки выходят на уличные беседы со своими стульчиками.

После того, как фотография уникального защитного сооружения появилась в социальных сетях, пользователи разделились на тех, кто посмеялся над идеей и тех, кто поддержал жильцов.

"Люди заколебались бороться", "Что там творится - это кошмар", "Рядом еще общежития", "Парнишку при мне скорая забирала, да уже было поздно: надышался", - поделились горожане в комментариях.