"Роскосмос" обнаружил два неизвестных астероида, приближающихся к земле

Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла два астероида, которые приближаются к земле, сообщает РИА "Новости".

Первый удалось увидеть при помощи комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в Амурской области. Расстояние между центром земли и этим неизвестным телом составило 139 410 километров.

"По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года", – отметили в "Роскосмосе".

Еще один астероид обнаружили летом 2019 года. Он подобрался к земле на 181 791 километр.