Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве

Фотохудожник из Барнаула Александр Волобуев не вернулся домой из Москвы, рассказали его коллеги в социальных сетях.

Александр был на съезде Союза фотохудожников России в столице 16 ноября. Он должен был вернуться домой в Барнаул, но пропал.

"Был в Москве 16 ноября, 17 ноября должен был улететь домой, в Барнаул. Не улетел, телефон вне доступа", – говорится в сообщении.

Последняя запись на странице Александра в Facebook датирована 10 ноября. На связь с коллегами и родственниками он не выходит.