Сибиряк несколько раз ударил возлюбленную ножом, но полиция не возбудила дело

Жительница иркутского города Железногорск-Илимский была жестоко искалечены бывшим возлюбленным, сообщает "Лента".

Пострадавшая рассказала, что мужчина силой и угрозами заставил ее сесть в машину, на которой увез девушку в лес. Там он жестоко избил бывшую возлюбленную и сказал, что будет добивать ее ножом или битой. Женщина молила о пощаде, но злоумышленник взял нож и несколько раз ударил потерпевшую в грудь, при это проворачивая лезвие. Когда она стала терять сознание, мужчина бросил ее и уехал.

Со сломанными ногами и пробитым легким женщина доползла до дороги, где ее подобрал проезжающий мимо водитель и отвез в больницу.

После разговора с преступником полицейские не стали возбуждать дело. А ранее, когда мужчина избивал экс-возлюбленную, следователи попросили понять, что у ее бывшего есть ребенок.