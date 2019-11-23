История школьника, отравившегося снюсом в Заринске, взволновала родителей всей страны

История школьника из Заринска, который потерял сознание из-за употребления снюса, стала темой для обсуждения в социальных сетях.

В родительских сообществах разных городов эта ситуация приводится как пример негативного влияния никотиновых изделий на школьников.

"Популярные у молодёжи блогеры рекламируют снюсы — табачные изделия для рассасывания, которые пришли на замену запрещённым в России спайсам. Новую напасть трудно остановить, производители пишут, что снюсы — замена сигаретам, но в одной подушечке содержится до 50–60 мг никотина, что эквивалентно трём пачкам сигарет. Секрет простой — чем больше доза, тем сильнее привыкание. А это уже чистая прибыль для производителей, торговцев, посредников"? — с таких слов начинается большинство постов.

Родители по всей России обращаются в правоохранительные органы с просьбой закрыть точки продажи никотиновых изделий, которые они приравнивают к легким наркотикам. Особое внимание обращают на то, что употребление снюса почти невозможно распознать. Никотин продают в таких формах, которые можно незаметно употребить даже при родителях.

Напомним, что 15 ноября в Заринске школьнику стало плохо во время урока. У ребенка остановилось дыхание. При осмотре в вещах школьника обнаружили снюс.