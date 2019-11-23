Российский аналог "Википедии" обойдется государству в два миллиарда рублей

Создание "Большой российской энциклопедии" , которая станет аналогом "Википедии", будет стоить примерно 2 млрд рублей, рассказал ответственный редактор издания.

Сумма рассчитана на 33 месяца, в которые будет вестись работа над проектом. В нее входят зарплаты 150 штатным сотрудникам и 130 авторам научных статей. Сам портал будет содержать не только образовательные тексты, но и исследовательскую часть. Здесь можно будет публиковать полемические статьи и вести обсуждения.

Авторы сайта отмечают, что у них нет задачи полностью заменить "Википедию". Каждая статья будет написана подтвержденным автором, имеющим имя.

Запуск "Большой российской энциклопедии" запланирован на конец весны 2022 года, пишет "РБК".