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В Рубцовске приступили к уборке улиц от снега

, ИА "Амител"
В рабочем состоянии находятся 12 единиц техники
Фото: carefomorata.cf

Фото: carefomorata.cf

МУП  "АвтоСпецТехника" будет убирать улицы Рубцовска от снега, сообщает администрация города. 

Предприятие отвечает за всю территорию муниципалитета. Оно осуществляет не только уборку снега, но и обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью. Также сотрудники "АвтоСпецТехника" будут убирать тротуары и остановки. 

На зиму закуплено две тысячи тонн пескосоляной смеси. В рабочем состоянии находятся 12 единиц техники, в том числе трактора К-700, пескоразбрасыватели и прочие машины.

"В ночь с 18 на 19 ноября в городе начался первый обильный снегопад, который продлился несколько дней. В первый день к работе приступили четыре единицы техники. Два пескоразбрасывателя осуществляли посыпку проезжей части пескосоляной смесью, трактора очищали тротуары от снега. Позднее началась очистка дорог и вывоз снега на полигон", — рассказал директор предприятия. 

В случае возникновения нехватки техники, будет рассматриваться вопрос о приобретении ее в лизинг.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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