Маломобильные барнаульцы не смогли попасть в аптеку из-за заснеженного пандуса

В сообществе "Barnaul22" житель города рассказал о том, как два колясочника пытались попасть в аптеку.

Не смотря на то, что все требования соблюдены и необходимые для маломобильных граждан приспособления установлены, самостоятельно войти в аптеку они не могли.

Добраться до кнопки вызова фармацевта невозможно, пишет горожанка. Узкий проход завален кучей снега. Без помощи по пандусу подняться также невозможно.

Для того, чтобы сотрудник аптеки обратил на них внимание, людям пришлось махать руками под окнами.