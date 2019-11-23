Маломобильные барнаульцы не смогли попасть в аптеку из-за заснеженного пандуса

В сообществе "Barnaul22" житель города рассказал о том, как два колясочника пытались попасть в аптеку.
Не смотря на то, что все требования соблюдены и необходимые для маломобильных граждан приспособления установлены, самостоятельно войти в аптеку они не могли.
Добраться до кнопки вызова фармацевта невозможно, пишет горожанка. Узкий проход завален кучей снега. Без помощи по пандусу подняться также невозможно.
Для того, чтобы сотрудник аптеки обратил на них внимание, людям пришлось махать руками под окнами.
Комментарии
Люди.... да что ж такое?
Где вы, люди?? Остались люди в нашем городе? Неужели некому было им помочь? Или все мимо проходили?
Куда исчезли люди? Неужели нельзя всё сделать по-человечески, для людей, а не для галочки?
Боже, как же страшно оставаться с таким обществом на одной планете...
Боже, как же страшно оставаться с таким обществом на одной планете...
Можете попробовать планету сменить!