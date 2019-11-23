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По поручению Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС

, ИА "Амител"
Члены Правительства посетили ряд социальных объектов города
Оперативная группа работает в Яровом/altairegion22.ru

Оперативная группа работает в Яровом/altairegion22.ru

Оперативная группа по ликвидации ЧС под руководством зампредседателя правительства края Игоря Степаненко работает в Яровом, сообщает официальный сайт Алтайского края. В состав группы также входят министр промышленности и энергетики Александр Климкин, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. 

Члены Правительства посетили детский дом, Краевой лечебно-реабилитационный центр озера Яровое и ряд других социальных объектов. Главврач медицинского учреждения Галина Васильева рассказала, что учреждение продолжает оказывать реабилитационные услуги. При этом, температура в палатах не превышает 20 градусов и в качестве дополнительного источника тепла используются обогреватели. Игорь Степаненко отметил, что краевые власти найдут возможность компенсировать высокие затраты на электричество. 

На встрече с активом Ярового он рассказал, как будет проходить работа по ликвидации ЧС. В частности, главе города поручено разработать план аварийно-восстановительных работ внести необходимые изменения в схему теплоснабжения города, организовать эксплуатацию ТЭЦ города Яровое силами МУП "ЯТЭК", имеющей соответствующие документы, разрешающие данный вид деятельности.

Главное управление МВД обязано будет обеспечить общественный порядок на объектах аварийно-восстановительных работ. Национальной гвардии — провести работу с охраной ТЭЦ по беспрепятственному пропуску представителей МУП "ЯТЭК". ГУ МЧС России по Алтайскому краю организует проведение мероприятий по пожарной безопасности в местах массового скопления людей и жилом секторе, а также мониторинг температуры на социальных объектах и в жилых помещениях. Минтранс вместе с региональным управлением железной дороге обеспечат бесперебойную поставку угля на ТЭЦ города Яровое. 

Все расходы на ликвидацию ЧС и обеспечение дальнейшего отопительного сезона возложены на министерство финансов региона. Кроме того, жителям города произведут перерасчет оплаты за тепло.

"Правительство внимательно следит за всеми событиями, которые происходят и анализируют, каким способом ситуация складывается. В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией будет задействована вся единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством. Очень важно услышать еще ваше мнение. Может быть, мы какие-то вещи пропустили, не учли", — отметил Игорь Степаненко на встрече с активом.

Министр промышленности и энергетики отметил, что одна из первостепенных задач — обеспечение ТЭЦ качественным углем. 

"Как только удостоверимся, что его качество нас устраивает, будут произведены дополнительные поставки. Мы планируем довести объемы топлива в Яровом до превышения объема нормативного запаса, чтобы этот вопрос больше не возникал", — пояснил Александр Климин.

Напомним, что режим ЧС был введен в Яровом с 22 ноября. Причиной для введения особого положения стали проблемы с ТЭЦ, которые длительное время не позволяют установить комфортную температуру в отапливаемых помещениях. Несколько раз котлы на станции выходили из строя, а затем стало известно, что к началу холодов для подачи тепла был заготовлен некачественный уголь. Жители города жаловались на холод в квартирах, где промерзали пластиковые окна и приходилось ходить в одежде. Позднее они создали петицию с просьбой спасти людей от проблем с отоплением и повлиять на руководство проблемной станции. На обсуждении сложившейся ситуации Виктор Томенко пригрозил серьезными кадровыми изменениями, если проблема не будет решена оперативно. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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