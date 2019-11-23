Министр строительства Алтайского края дал оценку состоянию ЖКХ Ярового

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, работающий в Яровом в составе оперативного штаба по ликвидации ЧС, дал предварительную оценку состоянию жилищно-коммунального хозяйства города, сообщает правительство региона.

"Я проехал, посмотрел и таких явных причин теплопотерь не увидел. Посмотрели ситуацию по магистральным сетям. К сожалению, большая их часть находится над землей, на открытом воздухе", — отметил Гилев

Он подчеркнул, что край поможет обеспечить теплоизоляцию магистральных сетей на открытом воздухе. "Там, где есть проблема с теплоизоляцией, поможем финансово, чтобы смогли утеплить и снизить негативные последствия параметров теплоносителей", — заверил министр.

Также, по его словам, Министерство строительства и ЖКХ региона поможет городу в вопросах поставки топлива и наладки работы оборудования. Напомним, ранее министр промышленности и энергетики края Александр Климин сказал, что в понедельник, 25 ноября, в Яровое прибудет уголь.

"Ситуация контролируется", — добавил Гилев.

Глава Ярового Виталий Самобочий на встрече с жителями города сообщил, что завершить ремонт котла №9 на ТЭЦ планируется в воскресенье, 24 ноября, после чего приступят к его растопке.

Напомним, по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС. Соответствующий режим ввели в городе 20 ноября после того, как жители Ярового создали петицию, в которой умоляют власти региона вернуть ТЭЦ в собственность государства.