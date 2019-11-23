Суббота, 23 Ноябрь, 23:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,71
€ 70,52
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Шубенкову могут запретить участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

, ИА "Амител"
В 2016 году Шубенков из-за допингового скандала пропустил Олимпиаду в Бразилии
Шубенков может пропустить вторую Олимпиаду / Фото: tvkrasnodar.ru

Шубенков может пропустить вторую Олимпиаду / Фото: tvkrasnodar.ru

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила пересмотреть процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в различных соревнованиях, пишет "Спорт экспресс". В таком случае алтайский легкоатлет Сергей Шубенков может попросту не попасть на летние Олимпийские игры в Японии.

Сообщается, что рабочей группе и антидопинговому комитету, рассматривающему статус ANA (Authorised Neutral Athletes), поручено пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который начали использовать начиная с июня 2016 года.

Как рассказал в интервью ТАСС глава рабочей группы Руне Андерсен, после анализа соответствующей инициативы будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть.

При этом рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса.

Другими словами, теперь даже нейтральный статус никому из российских спортсменов давать не будут. Включая много раз проверенного на допинг Сергея Шубенкова.

Ситуацию "Р-Спорт" прокомментировал тренер Шубенкова Сергей Клевцов. "Все это скверно и не радует. Нейтральный статус действует до конца года, но на следующий год могут его просто не дать", – отметил он, добавив, что таким спортсменам, как Шубенков, нет никаких оснований в этом статусе отказывать.

Ранее Андерсен сообщил, что ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) может быть совсем исключена из World Athletics. Если это произойдет, то российских легкоатлетов для Всемирной федерации просто не будет существовать. В среду, 27 ноября, такой вариант рассмотрят на заседании в Министерстве спорта РФ. Предполагается, что для того чтобы легкая атлетика в стране на какое-то время не была официально закрыта, будет создана новая структура, которая начнет все с чистого листа.

Комментируя такой шаг, Клевцов отметил, что он скептически относится к разговорам из разряда "все нужно начать с нуля". "Да, чиновники ВФЛА вовремя не пресекли какие-то такие моменты. Придут другие и будут примерно так же себя вести. Будет новая команда? Да, фамилии будут новые, а будет ли она по-настоящему новой, я не уверен", – прояснил он нынешнюю ситуацию в российской легкой атлетике.

Напомним, в 2016 году Шубенков из-за допингового скандала в России пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Сейчас, как и тогда, алтайский спортсмен один из главных претендентов на золотую медаль.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.11.2019 22:06
- гость -

норвежских лыжников пусть проверят, все поголовно "астматики", сидящие на "помогающих от астмы" препаратах.
Да своих трансвеститов пусть регулируют, мужиков, которые выступают с бабами

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
22:41
Мэр Тулуна и его жена попали в страшное ДТП на трассе Иркутск – Красноярск 0
22:01
Шубенкову могут запретить участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом 1
21:01
Министр строительства Алтайского края дал оценку состоянию ЖКХ Ярового 0
20:39
Ремонт котла на ТЭЦ Ярового планируют завершить 24 ноября 0
20:01
Путин рассказал о качествах лидера России и призвал "трясти и терзать" чиновников 9
19:20
К утру понедельника в Яровое прибудут 10 вагонов угля 3
19:03
"Жизнь населения Ярового выходит за рамки нормального": зампред правительства Алтая 0
18:30
По поручению Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС 1
17:53
Маломобильные барнаульцы не смогли попасть в аптеку из-за заснеженного пандуса 5
17:20
В Рубцовске приступили к уборке улиц от снега 1
16:50
Барнаульский общественный деятель предложила Медведеву проект для маломобильных людей 3
16:24
Российский аналог "Википедии" обойдется государству в два миллиарда рублей 5
15:52
История школьника, отравившегося снюсом в Заринске, взволновала родителей всей страны 1
15:28
Сибиряк несколько раз ударил возлюбленную ножом, но полиция не возбудила дело 7
14:46
СМИ: Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из своего профиля в Instagram 1
14:20
Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве 2
13:30
"Роскосмос" обнаружил два неизвестных астероида, приближающихся к земле 3
12:55
Жители многоквартирного дома превратили свой подъезд в тюремную клетку 13
12:36
Пожар уничтожил частный дом в Барнауле 1
11:32
"Алтайская зимовка" пройдет в "Бирюзовой Катуни" в последний день ноября 0
11:01
В аэропорту Барнаула назвали стоимость билета до Новосибирска 23
10:41
Китайские журналисты рассказали, почему россиянки быстро стареют 6
10:22
Для новогодних праздников на Алтае заготовят 18 тысяч хвойных деревьев 0
09:53
Во Владимирской области убрали столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги 0
09:28
В Барнауле "ночные гонки" на тракторе закончились ДТП на перекрестке 2
08:32
Многодетной малоимущей семье отказали в пособии из-за 14 рублей 9
08:11
В Барнауле разыскивают сливщика бензина, которому не хватило денег на топливо 12
07:32
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля 18
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 10
06:46
Откуда берется рак и можно ли от него застраховаться? 6
06:32
Главы семейств, которые были категорически против животных в доме 2
06:12
Выходные в Алтайском крае пройдут без морозов 0
06:01
Не только деньги: в Барнауле обсудили, как привлечь молодых врачей в села 11
23:54
В алтайском селе возле детского садика сгорела машина 1
23:32
Экс-руководитель администрации Кремля рассказал, почему именно Путин возглавил Россию 18
22:51
Медведев выступил против "неполного рабочего дня" 2
22:24
В Барнауле начали рассмотрение заявок на благоустройство дворов в 2020 году 1
21:49
В США у лайнера Boeing "загорелся" двигатель после взлета 5
21:11
Большая пробка образовалась в Барнауле из-за ДТП с троллейбусом 3
20:21
В Мордовии мужчина из ревности выколол супруге глаз 3
19:38
Бутина призвала обратить внимание на женщин в американских тюрьмах 17
19:14
Кому-то самокат, а кому-то яблок ящик. Дед Мороз назвал самые необычные подарки 2
18:38
Авария на Горно-Алтайской устранена. Вечером 1260 барнаульцев получат тепло 2
18:09
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей 7
17:34
Река Ануй вышла из берегов: движение на алтайской трассе перекрыто 2
17:22
Режиссер "Джокера" прокомментировал возможность появления второй части фильма 1
17:16
Устранение аварии в Барнауле займет больше времени. Обнаружено второе повреждение 6
16:59
Как пить антибиотики, чтобы они помогали 3
16:31
Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря 10
16:24
Барнаульский Человек-паук в валенках раздает прохожим горячий чай 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.