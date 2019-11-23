Шубенкову могут запретить участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) решила пересмотреть процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в различных соревнованиях, пишет "Спорт экспресс". В таком случае алтайский легкоатлет Сергей Шубенков может попросту не попасть на летние Олимпийские игры в Японии.

Сообщается, что рабочей группе и антидопинговому комитету, рассматривающему статус ANA (Authorised Neutral Athletes), поручено пересмотреть процедуру выдачи нейтрального статуса, который начали использовать начиная с июня 2016 года.

Как рассказал в интервью ТАСС глава рабочей группы Руне Андерсен, после анализа соответствующей инициативы будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть.

При этом рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса.

Другими словами, теперь даже нейтральный статус никому из российских спортсменов давать не будут. Включая много раз проверенного на допинг Сергея Шубенкова.

Ситуацию "Р-Спорт" прокомментировал тренер Шубенкова Сергей Клевцов. "Все это скверно и не радует. Нейтральный статус действует до конца года, но на следующий год могут его просто не дать", – отметил он, добавив, что таким спортсменам, как Шубенков, нет никаких оснований в этом статусе отказывать.

Ранее Андерсен сообщил, что ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) может быть совсем исключена из World Athletics. Если это произойдет, то российских легкоатлетов для Всемирной федерации просто не будет существовать. В среду, 27 ноября, такой вариант рассмотрят на заседании в Министерстве спорта РФ. Предполагается, что для того чтобы легкая атлетика в стране на какое-то время не была официально закрыта, будет создана новая структура, которая начнет все с чистого листа.

Комментируя такой шаг, Клевцов отметил, что он скептически относится к разговорам из разряда "все нужно начать с нуля". "Да, чиновники ВФЛА вовремя не пресекли какие-то такие моменты. Придут другие и будут примерно так же себя вести. Будет новая команда? Да, фамилии будут новые, а будет ли она по-настоящему новой, я не уверен", – прояснил он нынешнюю ситуацию в российской легкой атлетике.

Напомним, в 2016 году Шубенков из-за допингового скандала в России пропустил Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Сейчас, как и тогда, алтайский спортсмен один из главных претендентов на золотую медаль.