Раскрыты характеристики нового электромотоцикла "Калашникова"

В госкорпорации "Ростех" рассказали РИА "Новости" о возможностях нового электромотоцикла концерна "Калашников".

"Прототип городского электромотоцикла Café Racer имеет запас хода до 100 километров. Оборудован бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность — 50 киловатт (почти 68 лошадиных сил), скорость — 100 километров в час", — сообщили в пресс-службе компании.

Когда электромотоцикл появится в продаже, не уточняется.

По словам исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, электромотоцикл планируется представить на форуме "ПроеКТОриЯ", который пройдет в Ярославле с 23 по 26 ноября. Об этом сообщает госкорпорация.

В 2017 году стало известно, что "Калашников" разработал электрические мотоциклы для ГИБДД. Максимальная мощность их двигателей составляет 15 киловатт, а запас хода — 150 километров. Также будут варианты мотоцикла с отсеками под автомат и различной проходимостью.

А в 2018 году появилась информация, что мотоцикл "Иж" должен войти в спецгараж президента России уже в 2019 году. Этот бренд известен с советских времен, в настоящее время он принадлежит "Калашникову". Такая модель, разрабатываемая в рамках проекта "Кортеж", может разгоняться до 250 км/ч, а мощность двигателя составила 110 кВт.

Кроме того, "Калашников" в 2017 году представил новую разработку — летающий мотоцикл. Первый полет был совершен в присутствии главы "Ростеха" Сергея Чемезова.