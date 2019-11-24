Теплое и немного снежное воскресенье обещают в Алтайском крае

В Алтайском крае в воскресенье днем, 24 ноября, ожидается -7...-12 градусов. В отдельных районах региона небольшой снег, утром местами в восточных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 14 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В понедельник днем, 25 ноября, в крае обещают -11...-16 градусов, в южных районах будет -6 градусов.

В Барнауле 24 ноября ожидается -9...-11 градусов. Во второй половине дня слабый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.