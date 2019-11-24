На алтайской трассе произошло крупное ДТП. Говорят, водитель был нетрезв

/ Фото: vk.com/incident22

В Алтайском крае на трассе между селами Романово и Завьялово, в районе села Гилёв Лог, произошло ДТП, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария произошла в субботу вечером, 23 ноября. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Подробности происшествия пока неизвестны.

Также отмечается, что, предположительно, один из участников ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в крае на дорогах гололедица. Будьте аккуратны.