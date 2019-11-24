Барнаульцы недовольны работой одного из самых востребованных автобусных маршрутов

В сообществе Barnaul22 жители города обсуждают работу автобусов 20-го маршрута.

"Чем ниже температура на улице, тем реже можно встретить этот автобус. Утром к 8 утра чтобы уехать, нужно отстоять не менее 20-30 минут на морозе, а вечером и того дольше. А зачастую вообще проезжают мимо по три автобуса подряд. И это в семь-восемь часов вечера", – пишет автор сообщения.

Девушка отмечает, что кондукторам в автобусах несколько раз жаловались на то, что горожанам приходится долго ждать транспорт на морозе. В ответ барнаульцам говорят, что это невозможно и ходят автобусы каждые шесть минут.

"Хотелось бы подвести итог, почему с каждым годом стоимость проезда растет, а вот качество стремительно идет вниз!? Неужели никто не может воздействовать на такое отношение водителей и кондукторов?" – спросила девушка.