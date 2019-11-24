В сообществе Barnaul22 жители города обсуждают работу автобусов 20-го маршрута.
"Чем ниже температура на улице, тем реже можно встретить этот автобус. Утром к 8 утра чтобы уехать, нужно отстоять не менее 20-30 минут на морозе, а вечером и того дольше. А зачастую вообще проезжают мимо по три автобуса подряд. И это в семь-восемь часов вечера", – пишет автор сообщения.
Девушка отмечает, что кондукторам в автобусах несколько раз жаловались на то, что горожанам приходится долго ждать транспорт на морозе. В ответ барнаульцам говорят, что это невозможно и ходят автобусы каждые шесть минут.
"Хотелось бы подвести итог, почему с каждым годом стоимость проезда растет, а вот качество стремительно идет вниз!? Неужели никто не может воздействовать на такое отношение водителей и кондукторов?" – спросила девушка.
Комментарии
Власти аула за небольшую мзду готовы закрыть глаза на любой бардак
Вы у "сити"центра пробовали вечером до пл Спартака уехать!? Автобусы 60,57 при отсутствии выходящих из автобуса - НЕ останавливаются . И что , что мороз ... Время , время , прдолжительность , видимо, технического перерыва важнее мерзнущих пассажиров.
Никогда не остановиться на остановке Дом союзов в сторону Спартака, если никто не выходит, постоянно ждёшь особенно зимой когда мороз, нет летит мимо. Торопятся на Спартак, чтобы там покурить и постоять подольше. Со Спартака также не дождёшься, стоят 6 штук все курят, потом подъезжают к остановке торопят пассажиров и быстрее галопом поехали
После 9 вечера транспорт из города просто исчезает... маршруты #1 и 41 вообще становятся призрачными... их просто в это время нет
Неужели никто не может воздействовать на такое отношение водителей и кондукторов
Наверное могут, если еще добавят перевозчиков на маршруте. Если маршрут востребован, то желающие наверное будут
Барнаульцы недовольны работой одного из самых востребованных автобусных маршрутов
Барнаульцы не довольны работой ОТ в Барнауле, в принципе. График, маршруты, количество и качество городского транспорта являют собой полое днище.
24.11.2019 11:55
гость
Время востребования маршрута ограничено.