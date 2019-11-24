Барнаульцы недовольны работой одного из самых востребованных автобусных маршрутов

В сообществе "Barnaul22" жители города обсуждают работу автобусов 20-го маршрута.

"Чем ниже температура на улице, тем реже можно встретить этот автобус. Утром к 8 утра, чтобы уехать, нужно отстоять не менее 20-30 минут на морозе, а вечером и того дольше. А зачастую вообще проезжают мимо по три автобуса подряд. И это в 19-20 часов вечера", — пишет автор сообщения.

Девушка отмечает, что кондукторам в автобуса несколько раз говорили о том, что горожанам приходится долго ждать транспорт на морозе. В ответ барнаульцам говорят о том, что это невозможно и ходят автобусы каждые 6 минут.

"Хотелось бы подвести итог, почему с каждым годом стоимость проезда дорожает, а вот качество стремительно идёт вниз!? Неужели никто не может воздействовать на такое отношение водителей и кондукторов?" — спросила девушка.