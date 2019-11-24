Бийские автолюбители собрали хоровод вокруг машины ДПС

Группа автолюбителей в Бийске окружила патруль ДПС и стала водить хоровод вокруг автомобиля.

"Гулянья" прошли в ночь с 23 на 24 ноября. Отмечается, что таким образом водители решили отпраздновать день рождения одного из городских сообществ.

Судя по всему, полицейские приехали к зданию гипермаркета, где собрались горожане, чтобы контролировать сходку.

Сначала патруль вместе с несколькими другими автомобилями пустился в дрифт у фонарных столбов, а потом и вовсе стал "елкой".

На видео, опубликованных в сообществе "Инцидент Бийск" видно, как молодые люди окружили машину и с песней водят вокруг нее хоровод.