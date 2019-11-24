Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на здоровье

Немецкий кардиолог Хериберт Брюк рассказал о способах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА "Новости".

Специалист отметил, что кофе не несет вреда для сердца и не повышает давление, если пить его регулярно. Более того, кофеин снижает риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета.

В то же время красное вино, вопреки расхожему мнению, даже в небольших количествах может привести к аритмии.

Также врач добавил, что жесткая вода не опасна для сосудов.

"Известь из питьевой воды не накапливается в организме", – пояснил он.