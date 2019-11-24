СК опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих с супругой. Напомним, женщина погибла на месте происшествия, а Карих не получил каких-либо серьезных травм, но был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

На видео показано место столкновения автомобиля и грузовика. У машины чиновника полностью смята передняя часть, вокруг лежат обломки.

Инцидент произошел в субботу вечером, 23 ноября, в Черемховском районе Иркутской области. Легковая машина врезалась в стоявший на обочине грузовик КамАЗ. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что Карих после ДТП отказался от осмотра врачей. Однако позже его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

В Больнице мэр иркутского города провел всю ночь. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели — в норме. "Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун", — рассказал РИА "Новости" глава Черемхово Вадим Семенов.