"Мамы должны чувствовать себя комфортно": Томенко поздравил женщин с Днем матери

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жительниц региона с Днем матери, сообщает правительство края.

День матери в России празднуют ежегодно в последнее воскресенье ноября. В связи с этим Томенко и Романенко отметили особую миссию материнства в обществе и направили женщинам следующее поздравление:

"Уважаемые жительницы Алтайского края, сердечно поздравляем вас с Днем матери! Этот праздник в России отмечают относительно недавно. Он прочно вошел в нашу жизнь, набрал популярность и стал доброй традицией. Сегодня это прекрасный повод выразить любовь и благодарность главному в жизни каждого из нас человеку, а также символ признания государством особой миссии материнства в обществе.

Алтайский край принимает активное участие во всех проектах и программах, ориентированных на сохранение здоровья женщин и детей, материальную помощь многодетным семьям, профессиональную переподготовку и трудоустройство матерей, развитие сети яслей, детских садов и школ. Весь этот комплекс мер направлен на то, чтобы мамы чувствовали себя в Алтайском крае комфортно и счастливо.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви родных и близких. С праздником!"