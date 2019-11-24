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Россияне ради "роскоши" стали брать больше кредитов под высокие проценты

, ИА "Амител"
Речь идет об электронике и других товарах, которые можно причислить к предметам роскоши
В России увеличивается спрос на более дорогие товары / Фото: rg.ru

В России увеличивается спрос на более дорогие товары / Фото: rg.ru

Россияне с ростом потребительского спроса на дорогие товары за январь-сентябрь текущего года взяли в банках 6,65 миллиона POS-кредитов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

"За девять месяцев 2019 года выдано 6,65 миллиона POS-кредитов на 190,7 миллиарда рублей, рост в количественном и денежном выражении на 2,6% и 4,6% по отношению к девяти месяцам 2018 года соответственно", – сказано в исследовании.

По мнению аналитиков, такое изменение связано с увеличением потребительского спроса на более дорогие товары, в том числе электронику и предметы роскоши.

Средний срок выдаваемых POS-кредитов по итогам сентября 2019 года составил 12,8 месяца. Уровень риска при таком кредитовании сохраняется на стабильно высоком уровне, подчеркнули в "Эквифаксе". Отчасти этим и объясняется высокий процент. 

POS-кредитование (от английского Point of sale) – разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Зачастую такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, при этом банк принимает решение по ним быстрее.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.11.2019 13:41
- гость -

Все правильно. На это и рассчитана система потребл_ядства. Цикл должен быть бесконечным. Кредит-товар-поломка-мусор-новый кредит.

24.11.2019 13:58
iOne

Стиральная машина и ТВ по прежнему роскошь

24.11.2019 14:47
- гость -

Центробанк ставку понижает, с ставки на кредиты даже не думают снижаться.
вот такая вот каша с маслом

24.11.2019 15:03
гость

под высокие проценты

для экономики наверное полезно

24.11.2019 15:06
- гость -

Каждому свое.

24.11.2019 15:22
- гость -

Картинка, как всегда, нагуглена не в тему.
Замазанный Альфа-Банк уже как год отказался от потребительного кредитования

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