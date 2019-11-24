Россияне ради "роскоши" стали брать больше кредитов под высокие проценты

Россияне с ростом потребительского спроса на дорогие товары за январь-сентябрь текущего года взяли в банках 6,65 миллиона POS-кредитов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

"За 9 месяцев 2019 года выдано 6,65 миллиона POS-кредитов на 190,7 миллиарда рублей, рост в количественном и денежном выражении на 2,6% и 4,6% по отношению к 9 месяцам 2018 года соответственно", — сказано в исследовании.

По мнению аналитиков, такое изменение связано с увеличением потребительского спроса на более дорогие товары, в том числе электронику и предметы роскоши.

Средний срок выдаваемых POS-кредитов по итогам сентября 2019 года составил 12,8 месяцев. Уровень риска при таком кредитовании сохраняется на стабильно высоком уровне, подчеркнули в "Эквифаксе". Отчасти этим и объясняется высокий процент.

POS-кредитование (от английского Point of sale) — разновидность розничного бизнеса банка, которая подразумевает выдачу займов на товары в торговых точках. Зачастую такие кредиты выдаются по большим процентным ставкам, при этом банк принимает решение по ним быстрее.