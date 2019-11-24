На жителя Алтая хотят возбудить дело за пару роликов, снятых квадрокоптером

Алтайский видеограф Дмитрий Дудкин рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" о том, что его хотят наказать за ролики, снятые квадрокоптером. По его словам, история началась с публикации в соцсети видео, из-за которых через пару недель он получил повестку в транспортную прокуратуру.
"Приглашали не для дачи объяснений по административному делу, а для решения вопроса о возбуждении дела. А это значит, что административного дела нет! В назначенный день и час приехал. Зашел в кабинет, начали беседу. Сказали, что доказательств предостаточно и я попал конкретно. Как и предполагал, мне сразу ультиматум выставили: либо сознаюсь и получаю один минимальный штраф 30 тысяч рублей, либо не сознаюсь и тогда каждое видео оформят отдельным административным делом, и я получу два максимальных штрафа – по 50 тысяч. В ответ на такой ультиматум я сказал, что ничего относительно обстоятельств съемки этого видео я не скажу", – рассказал Дмитрий.
Допрос длился около часа. "За это время помощник прокурора успел мне поведать, что это ФСБ передала в прокуратуру всю информацию про мои делишки с дроном. И что все про мои полеты им становится известно еще до того, как мой дрон приземлится. Помощник прокурора и с этой стороны разговор к видеосъемке подводил, и с этой: то в доброго полицейского играл и обещал помочь минимизировать последствия, то воплощался в грозного дядю в погонах", – продолжил свой рассказ Дмитрий.
В итоге, как он отметил, ему вручили еще две повестки на 26 ноября 2019 года. "Я написал на них, что от дачи объяснений отказываюсь и прошу решить вопрос без меня. На этом пока все. Чем закончится, не знаю, но надеюсь на лучшее", – сообщил мужчина.
С 27 сентября 2019 года вступили в силу правила обязательной регистрации беспилотных летающих аппаратов. Под действие закона не попадают только воздушные змеи. Регистрации требуют дроны весом от 250 граммов до 30 кг. После регистрации присвоенный номер нужно нанести на дрон. Полеты незарегистрированных аппаратов запрещены и наказываются штрафами.
Комментарии
Маразм всё крепчает!
закон не писан? есть правила-подчиняйся.
И что он такого страшного наснимал?
Ст. 51. Шли их лесом.
Копайся в технических вопросах, если можешь.
Да дело не в том, что наснимал, съемка, особенно первая - очень красивая, был бы ютуб, я бы скачал. Дело в том, что аппарат не зарегистрировал. Зарегистрирует и будет снимать сколько хочет. Он дрон за 150 штук купил, ну еще 30 доплатит в виде штрафа, можно считать за обучение. Ничего страшного. Зачем эту статью в КоАП ввели сказать трудно, но наверное нельзя чтобы кучи неизвестны дронов летали, они и боеприпасы носить на себе могут. Наверное поэтому
Транспортные средства регистрируют, а дрон похож на транспортное средство. Не такой опасный, но какую то опасность представляет, может наверное и столкнуться, и упасть, и террорист использовать может, надо чтобы номера были. Наверное
14:57гость "они и боеприпасы носить на себе могут. Наверное поэтому
Если кого-то надо взорвать, то зачем регистрировать, чтобы по номеру нашли террориста? Вот у нас всегда так, законопослушные граждане должны регистрировать и заплатить денежку за это, а бандиты и террористы никогда ничего не регистрируют...
Дроны на учёт ставят чтобы Навальный и иже с ними не снимали дачи чиновников за лярды рублей
да-да. если с незарегистрированного дрон наснимают, как ты новости из носа выковыриваешь, то оштрафят, а ты в суд за моральным ущербом пойдешь.
а если с регистрированого, то и всякую ересь, как и ты можно, публиковать
Даже дроны из-за Навального регистрируют, ... Это надо такую ... придумать
Закон есть? Есть. Нарушил? нарушил. За любое нарушение существует вилка от и до. "От"дают тем, кто осознал и раскаялся, "до" - тем, кто знает, чтот нарушил, но начинает качать права. То есть два раза по полтинничку будет правильно.