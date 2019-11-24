В Самаре горящий BMW X6 потушили с помощью ассенизаторской машины

В Самаре загоревшийся кроссовер BMW X6 потушили с помощью ассенизаторского автомобиля, сообщает ГТРК "Самара". Инцидент произошел в субботу, 23 ноября. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как дымящийся автомобиль поливают содержимым цистерны.

На кадрах можно увидеть, как владелец дымящегося BMW открывает капот машины, откуда вырывается пламя, после чего все заливается нечистотами. Возгорание удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.