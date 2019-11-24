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В Самаре горящий BMW X6 потушили с помощью ассенизаторской машины

, ИА "Амител"
В результате инцидента никто не пострадал

В Самаре загоревшийся кроссовер BMW X6 потушили с помощью ассенизаторского автомобиля, сообщает ГТРК "Самара". Инцидент произошел в субботу, 23 ноября. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как дымящийся автомобиль поливают содержимым цистерны.

На кадрах можно увидеть, как владелец дымящегося BMW открывает капот машины, откуда вырывается пламя, после чего все заливается нечистотами. Возгорание удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.11.2019 14:49
Бгг

А штраф за гамно или "крайняя необходимость?)))

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