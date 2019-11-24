Барнаул попал в сотню городов России, комфортных для проживания с детьми

Барнаул занял 90-е место из 200 возможных в списке самых комфортных для проживания с детьми городов России, говорится в исследовании агентства "Домофонд".

Исследование проводилось путем опроса. Жителям городов предложили по шкале от 1 до 10 оценить утверждение "В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.". Ответы позволили рассчитать средний балл.

Барнаульцы оценили инфраструктуру, рассчитанную для детей, в 6,6 балла. К слову, именно такой показатель получился средним по России. У нескольких крупных сибирских городов оценки выше: Красноярск – 26-е место (7,2 балла), Новосибирск – 34-е (7,1) и Томск – 65-е (6,8).

Бийск занял в рейтинге 151-е место. Как напоминает "Бийский рабочий", в этом списке город упал – в прошлом году наукоград получил 6,5 балла, а в этом лишь 6 баллов.

Ранее аналитики "Домофонда" составили рейтинг городов по качеству общественного транспорта. Бийск в этом списке оказался на 11-м месте с оценкой 7,6 балла. Барнаул попал на 48-ю строчку, получив оценку 7,1 балла. Рубцовск занял 78-е место с оценкой 6,9 балла.