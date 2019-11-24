Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом

В Оренбургской области в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой погибли шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, и двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

ДТП произошло в воскресенье ранним утром, 24 ноября, на 15 км автодороги "Оренбург- Акбулак" возле села Чистое Оренбургского района. По предварительной информации, водитель минивэна выехал на встречную полосу и там столкнулся с фурой.

На опубликованном в соцсетях видео с места ДТП виден сильно поврежденный минивэн Hyundai. Примерно в 100 метрах от него в кювете на другой стороне трассы стоит грузовой автомобиль.

Как сообщает РЕН ТВ, среди погибших граждане Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, за последние 30 дней в России это уже третье подобное ДТП с большим количеством жертв. Семь человек погибли в Забайкалье 14 ноября на трассе Чита — Забайкальск, когда водитель микроавтобуса Hyundai допустил наезд на стоящую грузовую машину Shacman. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с ЗИЛ-130.

В Алтайском крае 26 октября произошла жуткая авария на трассе Барнаул — Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Восемь человек погибли и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.