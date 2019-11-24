Пилот самолета умер во время экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо, сообщает ТАСС. Во время приземления пилот 1970 года рождения умер.

"Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена посадка", — рассказал собеседник агентства в экстренных службах региона.

В аэропорту Платов сообщили, что речь идет о самолете авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшим рейс из Москвы в Анапу. На замену прислали другого пилота и борт продолжит полет. Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

По данным Telegram-канала LifeShot, когда 49-летнему Дмитрию А. стало плохо, командир судна принял решение срочно посадить лайнер в ближайшем аэропорту. В это время бортпроводники пытались самостоятельно оказать первую помощь мужчине, но безрезультатно. После приземления медики также не смогли реанимировать пилота. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.