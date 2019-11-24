Жителя Алтая будут судить за стрельбу по мирному небу над полицейскими

Жителя Республики Алтай обвиняют в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, сообщает региональный СК.

"8 ноября 2019 года в селе Элекмонар Чемальского района в одном из частных жилых домов 28-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош", — рассказали в ведомстве.

Сожительница мужчины вызвала полицию. Увидев прибывших правоохранителей молодой человек схватил ружье и начал им угрожать. В подтверждение своих слов он направил в сторону обоих полицейский ствол ружья и выстрелил в воздух.

Сотрудникам полиции удалось успокоить агрессивного мужчину, после чего его доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело.