В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионной фонд России.

Кроме того, компенсация предусмотрена и при сохранении части маткапитала. Также в ПФР уточнили, что маткапитал индексируется на размер годовой инфляции.

Сегодня размер выплат составляет 453 тыс. 26 рублей. В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в 2020 году эта сумма вырастет до 466 тыс. рублей. По его словам, на эту цель в бюджете уже заложено 316 миллиардов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% – до 466 617 рублей. Также она подчеркнула, что с 1 января 2020 года ожидается возобновление индексации материнского капитала.

Между тем, в 2018 году Голикова сообщала, что размер маткапитала в 2020 году составит 470 тыс. рублей, а в 2021 – 489 тысяч. Тогда для этого в бюджет на 2020 год закладывалось 337 млрд рублей, а на 2021 год – 347,5 млрд. Судя по всему, за год сумма немного была скорректирована в меньшую сторону.