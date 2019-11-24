Не ешь, подумай. Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин

Спиртные напитки снижают уровень тестостерона в мужском организме, но при этом повышают его в женском. Также на уровень гормона могут повлиять хлеб, выпечка и десерты, пишет "РГ".

Соевые продукты содержат фитоэстрогены, которые воздействуют на мужской организм аналогично женским гормонам. Также понизить уровень тестостерона могут молочные продукты, особенно если в них содержатся синтетические или природные гормоны. Неблагоприятно на мужской организм влияют употребляемые в пищу трансжиры.

Также в качестве факторов, понижающих тестостерон в организме мужчины, называются старение, малоподвижный образ жизни, употребление наркотиков, марихуаны и табака, диабет и тучность.