Воскресенье, 24 Ноябрь, 19:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,71
€ 70,52
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

В Госдуме обсудят поправки к законопроекту о домашнем насилии

, ИА "Амител"
Депутаты соберутся по этому вопросу в конце ноября
Сейчас за первые побои в семье предусмотрен штраф / Фото: aamacau.com

Сейчас за первые побои в семье предусмотрен штраф / Фото: aamacau.com

Рабочая группа Госдумы по обсуждению поправок к законопроекту о домашнем насилии соберется на следующей неделе, сообщает РИА "Новости".

"Сейчас собираются со всех ведомств, министерств данные", — отметила зампред Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее сообщалось, что жертвы домашнего насилия, которые подали на развод с агрессором и прекратили отношения с ним, будут находиться под защитой разрабатываемого закона против семейно-бытового насилия. Такие поправки депутаты Госдумы предлагают включить в итоговую версию законопроекта.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Сейчас побои в семье, если речь идет о первом случае, рассматриваются не как уголовная ответственность, а как административная. Предусмотрен штраф в размере 5-30 тыс. рублей, или арест от 10 до 15 суток или исправительные работы от 60 до 120 часов.

В феврале 2018 года сообщалось, что закон о декриминализации побоев в семье могут пересмотреть. Однако для этого вначале необходимо собрать данные, которые предоставят убедительные цифры по ухудшению ситуации с семейным насилием.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

24.11.2019 18:37
- гость -

Ребенок учится тому что видит у себя в дому.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
19:27
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота на рейсе Москва - Анапа 0
18:55
Священник РПЦ призвал учить детей защищать Россию, а не геометрии или географии 5
18:28
На Алтае из-за морозов в рацион военных ввели больше чеснока и лука, и выдали тулупы 5
17:57
В Госдуме обсудят поправки к законопроекту о домашнем насилии 1
17:11
Алтайская лыжница вошла в состав сборной России на первом этапе Кубка мира 1
16:48
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала 1
16:26
Жителя Алтая будут судить за стрельбу по мирному небу над полицейскими 1
15:46
Пилот самолета умер во время экстренной посадки в Ростове-на-Дону 7
15:34
Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом 2
14:46
Барнаул попал в сотню городов России, комфортных для проживания с детьми 3
14:13
В Самаре горящий BMW X6 потушили с помощью ассенизаторской машины 1
13:56
На жителя Алтая хотят возбудить дело за пару роликов, снятых квадрокоптером 16
13:26
Россияне ради "роскоши" стали брать больше кредитов под высокие проценты 9
12:47
"Мамы должны чувствовать себя комфортно": Томенко поздравил женщин с Днем матери 2
12:26
СК опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна 0
11:36
Не ешь, подумай. Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин 4
11:09
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на здоровье 0
10:56
Ворота без забора установили перед поликлиникой в Череповце 0
10:25
Жительница Барнаула хотела купить норковую шапку и отдала деньги мошенникам 1
09:43
Бийские автолюбители собрали хоровод вокруг машины ДПС 2
09:13
Барнаульцы недовольны работой одного из самых востребованных автобусных маршрутов 29
08:30
"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской 0
07:27
На алтайской трассе произошло крупное ДТП. Говорят, водитель был нетрезв 4
07:03
Как дети видят своих мам: очаровательные рисунки 1
06:48
Трогательные поздравительные открытки с Днем матери 0
06:19
Теплое и немного снежное воскресенье обещают в Алтайском крае 0
06:08
Как отмечают День матери в России и как лучше всего поздравить маму 1
06:01
Часы с историей: что о них известно и где в Барнауле можно сверить время 3
23:37
Раскрыты характеристики нового электромотоцикла "Калашникова" 0
22:41
Мэр Тулуна и его жена попали в страшное ДТП на трассе Иркутск – Красноярск 5
22:01
Шубенкову могут запретить участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом 25
21:01
Министр строительства Алтайского края дал оценку состоянию ЖКХ Ярового 5
20:39
Ремонт котла на ТЭЦ Ярового планируют завершить 24 ноября 0
20:01
Путин рассказал о качествах лидера России и призвал "трясти и терзать" чиновников 14
19:20
К утру понедельника в Яровое прибудут 10 вагонов угля 5
19:03
"Жизнь населения Ярового выходит за рамки нормального": зампред правительства Алтая 1
18:30
По поручению Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС 2
17:53
Маломобильные барнаульцы не смогли попасть в аптеку из-за заснеженного пандуса 6
17:20
В Рубцовске приступили к уборке улиц от снега 1
16:50
Барнаульский общественный деятель предложила Медведеву проект для маломобильных людей 3
16:24
Российский аналог "Википедии" обойдется государству в два миллиарда рублей 7
15:52
История школьника, отравившегося снюсом в Заринске, взволновала родителей всей страны 2
15:28
Сибиряк несколько раз ударил возлюбленную ножом, но полиция не возбудила дело 8
14:46
СМИ: Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из своего профиля в Instagram 3
14:20
Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве 3
13:30
"Роскосмос" обнаружил два неизвестных астероида, приближающихся к земле 3
12:55
Жители многоквартирного дома превратили свой подъезд в тюремную клетку 14
12:36
Пожар уничтожил частный дом в Барнауле 1
11:32
"Алтайская зимовка" пройдет в "Бирюзовой Катуни" в последний день ноября 0
11:01
В аэропорту Барнаула назвали стоимость билета до Новосибирска 26

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.