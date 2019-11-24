В Госдуме обсудят поправки к законопроекту о домашнем насилии

Рабочая группа Госдумы по обсуждению поправок к законопроекту о домашнем насилии соберется на следующей неделе, сообщает РИА "Новости".

"Сейчас собираются со всех ведомств, министерств данные", — отметила зампред Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее сообщалось, что жертвы домашнего насилия, которые подали на развод с агрессором и прекратили отношения с ним, будут находиться под защитой разрабатываемого закона против семейно-бытового насилия. Такие поправки депутаты Госдумы предлагают включить в итоговую версию законопроекта.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Сейчас побои в семье, если речь идет о первом случае, рассматриваются не как уголовная ответственность, а как административная. Предусмотрен штраф в размере 5-30 тыс. рублей, или арест от 10 до 15 суток или исправительные работы от 60 до 120 часов.

В феврале 2018 года сообщалось, что закон о декриминализации побоев в семье могут пересмотреть. Однако для этого вначале необходимо собрать данные, которые предоставят убедительные цифры по ухудшению ситуации с семейным насилием.