На Алтае из-за морозов в рацион военных ввели больше чеснока и лука, и выдали тулупы

В связи с морозами в Сибири военнослужащие на Алтае принимают дополнительные меры безопасности, пишет "Российская газета".

Для военнослужащих организована выдача сала, чеснока, хлеба, лука и горячего чая. Часовым выдали максимально утепленную одежду — тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.

Время службы в караулах по охране военных объектов сокращено до одного часа вместо двух.

"На время морозов будут сокращены работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе. На полевых объектах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева", — рассказал Николай Беркалов, представитель пресс-службы Центрального военного округа, в который входят Алтайский край и Республика Алтай.