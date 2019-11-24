На Алтае из-за морозов в рацион военных ввели больше чеснока и лука, и выдали тулупы

В связи с морозами в Сибири военнослужащие на Алтае принимают дополнительные меры безопасности, пишет "Российская газета".
Для военнослужащих организована выдача сала, чеснока, хлеба, лука и горячего чая. Часовым выдали максимально утепленную одежду — тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.
Время службы в караулах по охране военных объектов сокращено до одного часа вместо двух.
"На время морозов будут сокращены работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе. На полевых объектах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева", — рассказал Николай Беркалов, представитель пресс-службы Центрального военного округа, в который входят Алтайский край и Республика Алтай.
Комментарии
введите в рацион синий йод
Не время службы в караулах, а несение службы на посту часовыми сокращено до 1 часа. Сразу видно, писала чума нестроевая.
Вообще-то не такие уж сильные морозы для этого.
для этих и таких морозов хватает...
зато промоутеры в коротких штанишках по 3-4 часа листовки раздают
24.11.2019 18:54 Тоже эксперт выискался, один другого хлеще. Я бы сказал, что часовые выставляются непосредственно из состава караула для охраны и обороны объекта, да походу даже не поймете о чем я говорю. И что это получается? Что, часовой - это не караульный? И с каких это пор такие перемены радикальные? А если неподвижный часовой выполняет боевую задачу один час, то весь караул (а хотя караульной службы же не существуют... одни часовые теперь в армии - и на кораблях, и на вышках, и даже те кто на машинах в караул заступает, они тоже часовые - это высокомобильные часовые... есть неподвижные часовые, есть мобильные - патрулирование, и третий вариант - высокомобильные часовые).