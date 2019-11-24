Священник РПЦ призвал учить детей защищать Россию, а не геометрии или географии

Современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки человека к жизни, отметил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет! Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью", — подчеркнул Смирнов.
Он напомнил, что еще каких-то 100 лет назад российская семья в среднем имела восемь детей. "Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства", — отметил протоиерей.
Ранее Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах. "Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети", — отметил он.
Также он считает, что главным предметом в школах должны быть основы семьи, чтобы рассказать детям о традиционных ролях мужчин и женщин. А то, по его мнению, сегодня в России "мужеподобные женщины и женоподобные мужчины". Мужчин он в целом назвал национальной трагедией.
Кроме того, накануне Смирнов рассказал как правильно воспитывать ребенка, чтобы он не сквернословил. "Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", – назвал священник чудодейственный способ из собственной практики.
Комментарии
Вот детей верующих и учите, а к остальным не фиг лезть со своим бредом
Школа у нас от церкви отделена. Поэтому сей педагог может идти прямо в церковно-приходская и там устанавливать свои порядки. А прокуратура должна ему указать.
"Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет! Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью"
И что в этом высказывании неправильно?!
Лучше, чтобы хороший математик бросил свою семью, а мама географ решила , что тогда её детям лучше будет в детдомЕ?
24.11.2019 19:06
- гость -
...А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью"
И что в этом высказывании неправильно?!
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Неправильно то, что людям навязывают шаблонную модель поведения. У каждого свой путь и своя жизнь. Кто-то заводит семью, рожает и воспитывает детей, а кто-то свою жизнь посвящает науке или другому делу. Нет единого верного пути. У каждого он свой.
Всё правильно батюшка говорит. Он плохому не научит.