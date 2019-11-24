Водитель пассажирского автобуса в Бийске едва не устроил ДТП, вылетев на встречку

Опасный маневр водителя пассажирского автобуса в Бийске попал на видео, которое опубликовали в сообществе "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".

Инцидент произошел на участке дороги, где обгон запрещен, но это не остановило автомобилиста, как и тот факт, что в салоне находились люди.

На записи видно, как на крутом повороте автобус начал обгонять длинную вереницу машин и едва не спровоцировал аварию с движущимся по встречной полосе транспортом. Водителю автомобиля с регистратором пришлось сильно прижиматься к обочине, чтобы избежать беды.

В комментариях под видео многие пользователи высказались, что не видят ничего страшного в подобных действиях, а некоторые ездят так и сами.