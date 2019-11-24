В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота на рейсе Москва - Анапа

Проблем со здоровьем у пилота "Аэрофлота" не было, а перед полетом он прошел медосмотр, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, 24 ноября самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва — Анапа, приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Мужчину спасти не удалось.

"Медицинских противопоказаний у пилота не было", — подчеркнули в авиакомпании.

Отмечается, что пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, успешно прошел врачебно-летную экспертную комиссию, при которой определяется годность по здоровью к летной работе.

"К состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире", — добавили в "Аэрофлоте".

При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полетов.