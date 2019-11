Студентка из Барнаула стала призером международного конкурса красоты

Барнаульская студентка Лиза Катаева заняла третье место в конкурсе Miss Model of the World в Китае. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

"Ну вот и пролетели 3 недели, сегодня состоялся финал конкурса Miss Model of the World. Я выиграла номинацию “Best in Talent”, за что отдельное спасибо @matrioninasvetlana @matreshkiclub.ru. А также я вошла в Top 5 среди 58 конкурсанток из разных стран мира! The 3rd Runner-up of Miss Model of the World", — написала Лиза.

На конкурсе она выступала в национальном костюме, расшитом бисером и стразами. Образ девушки украшала меховая накидка.