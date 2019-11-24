В Екатеринбурге мужчина пытался отобрать пистолет у полицейского и получил пулю

Сотрудник патрульно-постовой службы в Екатеринбурге застрелил мужчину, который оказывал сопротивление при аресте и попытался забрать табельное оружие, сообщает ТАСС.

"24 ноября в 05:50 (03:50 мск) возле дома на улице Халтурина в Верх-Исетском районе Екатеринбурга был задержан за хранение наркотических веществ молодой человек 1991 года рождения. Он отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы", — говорится в сообщении МВД.

Лейтенант полиции догнал убегающего нарушителя и между ними завязалась борьба, в ходе который преступник попытался отнять у правоохранителя пистолет. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух, но на мужчину это не повлияло и он продолжил попытки забрать оружие. После этого был произведен второй выстрел, который оказался смертельным.

По предварительным данным, сотрудник ППС применил оружие правомерно.