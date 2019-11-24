В Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ

За неделю в Алтайском крае зафиксировано 14,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% выше эпидемического порога, сообщает Роспотребнадзор.
74,3% из всех заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. Вакцинация людей, вошедших в национальный календарь профилактических прививок, проводится бесплатно.
По данным на 22 ноября, за счет федеральных средств в регионе привито более 1 млн человек.
Учитывая сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциями, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:
- при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы;
- чаще мыть руки;
- регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
- одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- полноценно питаться, употреблять витамины;
- при появлении больного в семье необходимо его изолировать.
Комментарии
Не только в Алтайском, сейчас очень много людей болеют. Такие перепады температур, в итоге сильные морозы. Организм если не предрасположен, то заболеть очень просто.