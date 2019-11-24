Вратарь мексиканского футбольного клуба забил гол ударом через все поле

Выдающийся гол был забит в матче между клубами "Гвадалахара" и "Веракрус". Главным героем стал голкипер хозяев поля.

В компенсированное время игроки "Веракруса", уступающего со счетом 1:2, устроили штурм ворот соперника. В одном из моментов вратарь "Гвадалахары" завладел мячом и с силой выпнул его от ворот. Мяч пролетел через все поле и попал в ворота оппонента. Комментаторы матча назвали этот гол "историческим".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Гвадалахары", пишет sport24.ru.