Медики указали на симптомы гриппа, которые могут привести к смерти

Грипп имеет особенно опасные симптомы, говорящие о развитии потенциально смертоносных осложнений. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал профессор кафедры инфекционных болезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ученый подчеркнул, что зачастую многим грипп кажется обычной простудой, в то время как его смертоносный потенциал очень существенный. При этом, как отметил Малышев, опасные симптомы, которые говорят об угрозе, хорошо известны многим людям, но почему-то к ним относятся несерьезно.

"Грипп начинается почти мгновенно: подскакивает температура, появляется ломота во всем теле. Больного мучает сухой кашель. Грипп воздействует на центральную нервную систему, из-за чего болит голова и возникает головокружение. При появлении всех этих симптомов надо немедленно вызывать врача и начинать лечение, не дожидаясь того момента, когда инфекция проникнет в дыхательные пути", – рассказал инфекционист.

Малышев отметил, что чаще всего смертельный исход бывает спровоцирован не самим вирусом, а сопутствующими хроническими заболеваниями.

Так, по его словам, грипп усугубляет заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей, а также негативно влияет на почки и печень, что и способствует росту статистики смертности во время эпидемий гриппа.

Ученый подчеркнул, что при первом же проявлении инфекции необходимо обеспечить постельный режим, который необходимо выдерживать минимум несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае по данным на 22 ноября превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. При этом случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано.