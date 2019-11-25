В Бийске разыскивают женщину в норковой шубе, укравшую средства для ухода за телом

Жительница Бийска в магазине "Ударный" украла ванные принадлежности на сумму 400 рублей, сообщают в паблике "Инцидент Бийск". Публикуется видео с места событий.

Судя по кадрам, женщина вначале пододвигает необходимые средства к краю полки, а потом резко забирает всю "кучку", прячет и уходит.

В администрации магазина назвали особые приметы: "Лет 37-40, в норковой шубе и меховой шапке. Всегда с черным рюкзаком. Втирается в доверие".