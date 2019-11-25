Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни, вплоть до убийства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен в ближайшее время внести в Госдуму инициативу, которая расширяет право россиян на самооборону, пишут "Известия".
"Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", – отметил Жириновский. По его словам, сейчас в России граждане, которые решили защищаться, попадают под "превышение пределов необходимой самообороны".
Причем полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно. "Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, – потерпевший сам становится обвиняемым. Система оценки этой угрозы очень размыта", – уточнил лидер ЛДПР.
Для решения этой проблемы Жириновский предлагает внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ, добавив туда пункт о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны".
Во фракциях "Единой России" и "Справедливой России" заявили, что документ готовы поддержать. А вот в КПРФ выступили против, объяснив это нежеланием того, "чтобы у нас было как в США".
Напомним, это не первая попытка расширить понятие "самооборона" в России. Так, еще в 2015 году депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял о намерении внести законопроект с поправками в ст. 37 УК РФ, разрешающую применение оружия для самообороны. Правда, тогда эту инициативу поддержали все фракции, включая и КПРФ.
Комментарии
Давно пора.
Хватит из правоведения адвокатскую болтологию разводить.
Все эти юридические изыски нужны только жуликам.
Теперь полицаи, вояки и чинуши смогут убивать люд безнаказанно, ссылаясь на самозащиту..
Блажен кто верует. Безнаказанно убивать могут только менты. Наврал, что у него пытались пистолет отобрать, и отмазался. А вам никто такого права никогда не даст. После убийства в результате самообороны вы СРАЗУ будете помещены в тюрьму, что бы вы не говорили следователю, так ему легче с вами работать.
не разрешат, потому как например у сына деутата на лбу не написано, что он сын депутата, а его убивать никак нельзя если он нападёт, его нужно
отмазатьсудить по закону
Уровень суждений местных комментаторов (особенно «местного») наглядно характеризуется термином провинциальная тупизна.
Право на самооборону, как и пределы необходимой самообороны - краеугольный камень правового регулирования статуса физического лица как полноценного гражданина государства. Право на самооборону, реальное, а не декларированное, не обложенное массой подзаконных условий и ограничений, это неотъемлемое право Человека и Гражданина.
Есть 2 подхода: штатовский и европейский. Лично я приверженец штатовского опыта. А наши законодатели идут в русле европейских практик.
Как по мне, так такие вопросы необходимо решать всенародно, и выносить на референдум. Как и вопрос о смертной казни.
Это вопрос компромисса всего народа, как решит большинство, по тому пути и идти, либо ужесточать и стрелять, либо смягчать и либерализовать.
25.11.2019 09:41
- гость -
Конечно в теории было бы замечательно разрешить использовать силу . За это особенно ратуют те, кто чувствует себя способными на решение силовыми методами возникающие проблемы. Но учитывая всенародную любовь к вранью и изворотливости, последствия у таких решений могут быть чудовищными.
Американский же подход: когда убивают людей полицейские направо и налево вообще брать в пример не стоит.
Да угомонитесь вы, никаких поправок не будет. Очередная пиар акция Жириновского. Выборы жа в 2021...