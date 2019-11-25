Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни, вплоть до убийства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен в ближайшее время внести в Госдуму инициативу, которая расширяет право россиян на самооборону, пишут "Известия".

"Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", – отметил Жириновский. По его словам, сейчас в России граждане, которые решили защищаться, попадают под "превышение пределов необходимой самообороны".

Причем полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно. "Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, – потерпевший сам становится обвиняемым. Система оценки этой угрозы очень размыта", – уточнил лидер ЛДПР.

Для решения этой проблемы Жириновский предлагает внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ, добавив туда пункт о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны".

Во фракциях "Единой России" и "Справедливой России" заявили, что документ готовы поддержать. А вот в КПРФ выступили против, объяснив это нежеланием того, "чтобы у нас было как в США".

Напомним, это не первая попытка расширить понятие "самооборона" в России. Так, еще в 2015 году депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял о намерении внести законопроект с поправками в ст. 37 УК РФ, разрешающую применение оружия для самообороны. Правда, тогда эту инициативу поддержали все фракции, включая и КПРФ.