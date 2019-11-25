Новосибирцу выдали инвалидность после письма Путину, но потом решили забрать

Житель Новосибирска Павел Некрасов, частично лишившийся слуха и зрения из-за доброкачественной опухоли, в течение трех лет получил и потерял инвалидность, пишет "Тайга.инфо".

В 2016 году Павел, будучи еще школьником, обратился в районную поликлинику с головными болями, но врачи ничего не заподозрили. Вскоре начал пропадать слух, тогда невролог отправил его на МРТ – результаты показали доброкачественную опухоль мозга. Потом сделали операцию, а после – полтора месяца в реанимации.

За эти полтора месяца атрофировались слуховой и зрительный нервы. Сейчас одно ухо совсем не слышит, левый глаз не закрывается.

"После выписки из больницы я еще был несовершеннолетним, и мама сразу подала документы на выдачу инвалидности. Комиссия по МСЭ (медико-социальной экспертизе) мне отказала и сослалась на то, что процесс восстановления еще не закончился. Тогда мама написала письмо Владимиру Путину. После нашего обращения проверили районную поликлинику и нейрохирургический центр. В итоге поставили третью группу инвалидности", – рассказал Павел.

Когда исполнилось 18 лет, попросили заново пройти процедуру получения инвалидности. Комиссия снова отказала в третьей группе. "Они объясняют это тем, что опухоль удалили, и опасности больше нет. Мне сказали: "У тебя есть еще один глаз и еще одно ухо", – вспомнил Павел.

Из-за этого начались проблемы с деньгами. На работу молодого человека брать не желают, а в отделе занятости говорят, что раз нет инвалидности, то они не будут обращать внимания на его проблемы.

"Однажды мне даже на почту пришло письмо с предложением закладывать наркотики по городу", – рассказал Павел. Сейчас он работает доставщиком еды, но из-за глаза, который не закрывается, сложно находиться на морозе.

Мать Павла обращалась к новосибирскому губернатору Андрею Травникову, после чего парня пригласил врач поликлиники и объяснил, что ничего сделать нельзя. Не выдают и бесплатно положенные капли, потому что они не входят в перечень жизненно важных препаратов. Женщина ходила и в соцзащиту, но там ей сказали: "Вам что, вещи нужны?"

Сейчас главная цель Павла – вернуть инвалидность и решить, как дальше проходить реабилитацию. Стоит отметить, что после публикации материала и резонанса медэкспертиза пообещала провести дополнительные исследования. Об этом "Тайга.инфо" рассказала в своем Twitter.

Напомним, в апреле 2018 года правительство России выступило с инициативой, согласно которой признавать инвалидность в стране "вскоре будут по новым правилам". В частности обещали, что уже при первичном освидетельствовании можно будет устанавливать инвалидность без указания срока переосвидетельствования.