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На ножах. Алтайские общественники и бизнесмены "схлестнулись" в борьбе за лес

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Дискуссия по национальным паркам переросла в спор на повышенных тонах
Фото: inkazan.ru

Фото: inkazan.ru

Рубка леса – одна из самых острых социальных тем в Алтайском крае. 2019 год стал пиком в конфликте между общественниками и бизнесом. Сначала была история с ограничением рубок в ленточных борах, из-за которых взбунтовались арендаторы леса (мол, перестанем рубить – произойдет социальный взрыв). Затем длительное обсуждение создания в регионе двух национальных парков федерального значения "Тогул" и "Горная Колывань". И снова бизнес выступает против, потому что в таких парках будут значительно сокращены объемы рубок. В минувшую пятницу, 22 ноября, на площадке Общероссийского народного фронта этот вопрос обсудили буквально на ножах.

Одноразовая природа

Нацпарк "Тогул" (местные называют эту территорию "Салаиром") должен был быть создан уже в 2019 году. Про него мы писали в материале "Первый национальный парк в Алтайском крае займет 160 тысяч гектаров".

Региональные и местные власти свою работу сделали: проработали границы территории, обсудили их с населением. Это было непросто, потому что для людей будут введены ограничения. На некоторые участки нельзя будет попасть бесплатно, где-то запретят сбор грибов/ягод. Более-менее договорились. Но процесс тормозит Минприроды России, именно это ведомство и должно создать нацпарк и выделить на него деньги. По второму парку "Горная Колывань", а открыться он должен в 2023 году, вообще пока тишина. Хотя уже есть предложение от жителей поселка Топольного Солонешенского района включить их лес в состав парка, потому что у них ведется добыча россыпного золота на реке Ануй. Подробнее об этом читайте в материале "Какие-то цветочки: экологи и бизнес спорят о золотоносной реке на Алтае". В "Салаире" тоже ведется добыча золота, а еще сплошная рубка леса. 

"После такой хозяйственной деятельности там уже точно не будет рыбы в реках, грибов в лесах. ОНФ давно настаивает на ограничении такого одноразового использования природы. Один из вариантов – создание национального парка", – сказал один из идейных вдохновителей этого процесса, эксперт ОНФ, известный алтайский эколог Алексей Грибков.

Он напомнил, что сейчас в Алтайском крае всего одна федеральная особо охраняемая природная территория (ООПТ) – заповедник "Тигирекский". Доля ООПТ от площади региона одна из самых низких в Сибири (всего 5,3%, в соседнем Горном Алтае – 26%).

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Национальные парки, в отличие от заказников, памятников природы – это федеральная территория. Москва дает намного больше денег на такие зоны, чем край. Это и рабочие места, и уровень охраны. Для сравнения: в 107 региональных ООПТ площадью 850 тысяч гектаров работает 26 инспекторов, в одной только федеральной (Тигирек) на 41,5 тыс. га – 20 инспекторов.

Еще одно отличие – зонирование, то есть выделение разных участков: заповедного, рекреационного, хозяйственного и других. Иными словами, будет четко прописано, где именно нельзя рубить лес, где собирать грибы, куда вообще просто так не зайти. Ведь главная задача создания парка – сохранение природы. 

"Это гибкий режим. Создание национального парка в интересах, прежде всего, местных жителей. Но некоторые политики, лесопользователи и недропользователи нагнетают ситуацию, вводят людей в заблуждение", – заявил Грибков.   

Кстати, про людей. Опасений много до сих пор. Но и есть и те, кто согласен. Например, в Ельцовском районе в нацпарк должно войти 39 тыс. га территории. По словам главы администрации района Натальи Старовойтовой, жители поддерживают эту идею, хотя бизнесмены (а там работают пчеловоды) могут пострадать. Создание "Тогула" приняли и в Тогульском, и в Заринском районе. Во всяком случае об этом сказали их главы администраций: Владимир Басалаев и Виктор Азгалдян. 

Без рубки лес умрет

В обсуждении принимали участие и экологи, и главы администраций районов, и представители науки, и бизнесмены (в том числе и представители главного лесного арендатора и заготовщика леса региона холдинговой компании "Алтайлес"). Высказывались и за, и против. Бизнес выступал не столько против создания нацпарков, сколько против ограничения там рубки деревьев. 

Председатель Общественного совета при Минприроды Алтайского края (кстати, до недавнего времени работал в холдинге "Алтайлес") Денис Шубин выступил со своим прогнозом экологической катастрофы из-за запрета рубок.

"80% ленточных боров состоят из деревьев-пенсионеров – спелых и перестойных насаждений. Чем их больше, тем меньше молодняка. Есть ли будущее у такого леса? Чем старше дерево, тем меньше оно поглощает углекислого газа и выделяет кислорода, после возраста в 100 лет деревья начинают погибать. Ограничивать ведение хозяйственной деятельности – это преступление. Рубки надо делать, чтобы было омоложение", – эмоционально заявил Шубин.

Именно на этой точке зрения настаивали эксперты и представители бизнеса на дискуссии, организованной несколько месяцев назад компанией "Алтайлес".

"Алтайлес" и Алексей Грибков – непримиримые противники уже долгие годы. 

После реплики Шубина к спору подключилась декан биологического факультета Алтайского госуниверситета Марина Силантьева. Она подчеркнула, что кислород вырабатывают, а углекислый газ поглощают не только  и не столько деревья, а вся остальная биомасса, которая от старости деревьев не страдает. 

Масла в огонь от души плеснул каменский журналист Александр Дмитриев. Он приехал на дискуссию в ОНФ с небольшими плакатами против создания в регионе подобных территорий и лично обвинил Грибкова в развале сел, где были созданы ООПТ.

"Вы не хотите ответить за уже сделанное? Вы же были инициаторами создания ООПТ. Посмотрите, что там творится. Люди, как индейцы в резервациях, безработица, лес брошен, местные князьки рулят, чем хотят. Вы мне напомнили евнуха, ратующего за увеличение гаремов и наложниц в них", – почти прокричал Дмитриев. 

Алексей Грибков самообладание сохранил и на эту реплику отшутился так: "Алтайлес" давно привлекает таких общественников", имея в виду, что дебош заказан компанией.

И уже серьезно добавил:

"С ваших слов получается, что главная причина нищеты и безработицы в регионе – это охрана природы. А вот если "Алтайлес" получит возможность безраздельно использовать эти ресурсы, то все население заживет прекрасно. "Алтайлес" ведет агрессивную кампанию: выпускает сюжеты, фильмы о том, что ООПТ – это главная беда Алтайского края. Но почему же тогда другие регионы, где их больше, еще живут и развиваются?". 

Но на этом бурная дискуссия, которая уже перешла на личные оскорбления и могла бы закончиться скандалом, была прервана модераторами. Каждая сторона так и осталась при своем, как и все последние годы. 

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Читайте также в сюжете: Рубки в ленточных борах
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.11.2019 06:36
- гость -

Да да ! Выручили прям ! Алтайлес спасает лес ! Прям верим верим !

26.11.2019 07:33
- гость -

Тысячи лет леса без санитарных рубок как-то выживали, а сейчас ни-ни

26.11.2019 07:37
- гость -

все кричат о потерях,т.е. о деньгах,
а экология? как изменились здесь климатические условия!?
даже на протяжении моей жизни! а это так мало - всего 50 лет.
разве раньше можно было увидеть у нас песчаные смечи? а сейчас каждый год и не по разу.
варварское обращение. все карманы никак набить не могут и еще прикрываются заботой о людях. несколько рабочих мест на нищий и безработный край - это ни о чем.

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